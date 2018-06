São Paulo (AFP) Der italienische Linksextremist Cesare Battisti ist in Brasilien festgenommen worden. Nach Angaben der Bundespolizei wurde er am Donnerstag in Embu das Artes im Staat São Paulo gefasst. Demnach soll er bis zu seiner möglichen Ausweisung in Gewahrsam bleiben. Battisti ist in Italien wegen Mordes verurteilt.

