Saarbrücken (AFP) In Saarbrücken ist eine 52-jährige Ärztin am Freitag in ihrer Praxis erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf festgenommen, wie das Landespolizeipräsidium mitteilte. Der 44-jährige Mann soll am Freitagmorgen in die Praxis für Neurologie und Psychiatrie gekommen und direkt am Empfang auf die Ärztin geschossen haben. Die Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

