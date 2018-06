Berlin (AFP) Rezepturen für Lebensmittel sollen verbraucherfreundlicher und transparenter werden. Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Christian Schmidt (CSU), plant dafür eine Reform der sogenannten Lebensmittelbuch-Kommission, wie das Ministerium am Freitag in Berlin mitteilte. "Ich will das Buch nicht neu schreiben, aber einzelne Kapitel mit deutlicher Feder kräftig überarbeiten", erklärte Schmidt.

