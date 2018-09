Berlin (AFP) Die Bundesregierung will auch in den Jahren bis 2019 ohne neue Schulden auskommen. Das geht aus den Eckwerten des Bundesfinanzministeriums für den Haushalt 2016 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2019 hervor, die am Freitag in Berlin bekannt wurden. Darin wird zugleich der Etatansatz für Investitionen im Vergleich zu den bisherigen Plänen nochmals erhöht.

