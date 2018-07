Berlin (AFP) Vor der dritten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes der Länder haben sich in dieser Woche rund 100.000 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt. Am Freitag legten fast 9000 Angestellte in Baden-Württemberg und Bayern die Arbeit nieder, wie die Dienstleistungewerkschaft Verdi am Freitag in Berlin mitteilte. Warnstreiks gab es demnach unter anderem an Universitäten, Museen und Autobahnmeistereien. Auch angestellte Lehrer legten erneut die Arbeit nieder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.