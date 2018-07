Berlin (AFP) Inmitten der wiederaufgeflammten Griechenland-Krise bekommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen neuen europapolitischen Berater: Den Posten übernimmt der 54-jährige Uwe Corsepius, der das Amt schon vor einigen Jahren ausübte. Eine Regierungssprecherin bestätigte auf Anfrage am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung". Derzeit sitzt Corsepius in Brüssel an einer der Schaltstellen der EU: Er ist Generalsekretär des Rates der Europäischen Union, der Versammlung der Mitgliedstaaten.

