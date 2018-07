Hamburg (AFP) Bei der Lufthansa-Frachttochter Cargo hat es im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Korruptionsfall eine neue Razzia gegeben. Bereits im Dezember durchsuchten Fahnder erneut Räumlichkeiten der Airline-Tochter, wie ein Lufthansa-Sprecher am Freitag in Frankfurt am Main sagte. Wie der "Spiegel" vorab aus seiner neuen Ausgabe berichtete, gingen sie dem Verdacht nach, der Cargo-Vorstand habe trotz Hinweisen auf mögliche Schmiergeldzahlungen an einen leitenden Mitarbeiter den Fall nur nachlässig behandelt.

