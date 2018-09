Frankfurt/Main (AFP) An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main haben Zollfahnder im vergangenen Jahr fast 15.000 lebende artengeschützte Tiere entdeckt. Insgesamt beschlagnahmten die Fahnder rund 23.000 lebende oder tote Tiere und Pflanzen, die unter das Artenschutzabkommen fallen, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte. Im Mai fanden Beamte demnach etwa in einem Reisekoffer 90 zum Teil artengeschützte Tiere, darunter 55 in Klebeband eingewickelte Schildkröten.

