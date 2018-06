Osnabrück (AFP) Randalierende Fußballfans haben am vergangenen Samstag eine komplette Sitzbank aus einem durchfahrenden Zug auf einen Bahnsteig des Bahnhofs Osnabrück geworfen. Gegen die bislang noch unbekannten Täter werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Polizei in der niedersächsischen Stadt am Freitag mit. Demnach prallte die Bank gegen einen Bahnhofspfeiler. Nur wenige Meter dahinter saß ein 50-jähriger Mann. Er blieb unverletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.