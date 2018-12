Baden-Baden (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sieht in der geplanten EU-Datenschutzverordnung nur Vorteile für die deutschen Verbraucher. Diese werde dazu führen, dass sich Internetkonzerne wie Facebook künftig an strengere Datenschutzregeln halten müssen, sagte Maas am Freitag im Südwestrundfunk. Andererseits werde auch sichergestellt, dass Arbeitnehmer in deutschen Betrieben nicht großflächig überwacht werden dürften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.