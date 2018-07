München (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Wirtschaft bei der umstrittenen Reform der Erbschaftsteuer eine unternehmerfreundliche Lösung in Aussicht gestellt. Die Haltung der Bundesregierung sei, den Charakter der deutschen Wirtschaft nicht zu verändern, sagte Merkel am Freitag nach dem Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft in München vor Journalisten. "Unter dieser Maßgabe werden jetzt die Gespräche geführt." Konkrete Zusagen machte Merkel aber nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.