Berlin (AFP) Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat dem zentralafrikanischen Kamerun weitere Hilfe bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise im Land zugesagt. Kamerun sei ein "Stabilitätsanker in einer instabilen Region" und zeige "große Solidarität mit den Flüchtlingen aus den Nachbarstaaten", sagte Müller nach Angaben seines Ministeriums am Donnerstagabend bei einem Besuch in der Hauptstadt Jaunde. Demnach leben im Norden Kameruns inzwischen mindestens 40.000 Menschen, die vor der Gewalt der Extremistengruppe Boko Haram im benachbarten Nigeria geflohen sind.

