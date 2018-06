Berlin (AFP) Nach der angekündigten Verdopplung ihrer Beobachter in der Ostukraine hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ungehinderten Zugang für die Beobachter in den Gebieten gefordert, aus denen schwere Waffen abgezogen werden sollen. "Durch beide Seiten wird uns der Zugang erschwert oder unmöglich gemacht", sagte der Vize-Chef der OSZE-Mission in der Ukraine, Alexander Hug, dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). Die OSZE-Beobachter seien deshalb in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.