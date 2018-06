Köln (AFP) Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts begrüßt, wonach ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen ist nicht mit der Religionsfreiheit vereinbar ist. "Auch wenn das Urteil keine generelle Erlaubnis für das Kopftuch bedeutet, ist es sehr erfreulich", erklärte die ZMD-Generalsekretärin Nurhan Soykan am Freitag in Köln. Die Karlsruher Entscheidung stelle klar, "dass das Kopftuch an sich keine Gefährdung des Schulfriedens bedeutet."

