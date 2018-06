Berlin (AFP) Wegen des Verhaltens der griechischen Regierung in der Schuldenkrise sinkt dem ZDF-"Politbarometer" zufolge die Zustimmung der Bundesbürger zu einem Verbleib des Landes im Euro: In der am Freitag veröffentlichten Umfrage sprechen sich 52 Prozent gegen einen Verbleib des krisengeschüttelten Landes in der Gemeinschaftswährung aus. Im Februar waren es noch 41 Prozent gewesen. Im Gegenzug wollen nur noch 40 Prozent, dass Griechenland den Euro behält. Zwei Wochen zuvor waren es noch 52 Prozent gewesen.

