Brüssel (dpa) - Die EU-Justizminister wollen heute Fortschritte bei der europäischen Datenschutzreform machen. An dem Treffen in Brüssel nimmt neben Bundesjustizminister Heiko Maas auch Bundesinnenminister Thomas de Maizère teil - er ist in Deutschland für das Thema zuständig. Heute geht es unter anderem darum, wie die nationalen Datenschutzbehörden in der Europäischen Union sich bei grenzüberschreitenden Entscheidungen abstimmen sollen.

