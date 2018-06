Straßburg (AFP) Die Verbraucher in Europa sind laut einer Studie unzureichend informiert über ihre Rechte beim Kauf von Elektrogeräten und anderen Produkten. Die zweijährige gesetzliche Gewährleistung beim Kauf eines Produktes in der EU werde zu selten in Anspruch genommen, teilte das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz (ZEV) mit Sitz in Kehl bei Straßburg am Freitag mit. In zwei von drei Fällen seien die Käufer außerdem nicht ausreichend über die EU-weit gültige Gewährleistungsfrist aufgeklärt worden.

