Paris (AFP) Die Zahl der illegalen Einwanderer in die Europäische Union hat sich zu Jahresbeginn mehr als verdreifacht. Im Januar und Februar sei die Zahl der illegalen Grenzübertritte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 250 Prozent gestiegen, sagte der Chef der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, Fabrice Leggeri, am Freitag in Paris. Verantwortlich für die Zunahme sei vor allem ein großer Flüchtlingsstrom aus den Balkanstaaten. Allein im Januar hätten 10.000 Kosovo-Albaner Asyl in der EU beantragt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.