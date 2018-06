Los Angeles (dpa) - Der achte Teil der Star-Wars-Saga soll im Mai 2017 in die US-Kinos kommen. Wie Disney-Chef Bob Iger am Donnerstag mitteilte, wird Rian Johnson (41, "Looper", "Brothers Bloom") "Star Wars: Episode VIII" schreiben und inszenieren, berichteten die Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety".

Iger gab demnach auch Details über den geplanten Spin-Off-Film rund um spezielle Charaktere der Weltraum-Saga unter der Regie von Gareth Edwards ("Godzilla") bekannt. Der Streifen "Rogue One" mit der britischen Schauspielerin Felicity Jones (31) werde im Dezember 2016 anlaufen, hieß es.

Schon seit längerem steht der Kinostart von "Star Wars: Das Erwachen der Macht" fest. Der siebte Teil der Saga unter der Regie von "Star Trek"-Regisseur J.J. Abrams (48) läuft im kommenden Dezember an.

"Star Wars" ist eine der bekanntesten und lukrativsten Filmreihen mit einer großen Fangemeinde. Nach den ersten drei Filmen, die in den 70er und 80er Jahren erschienen, drehte Schöpfer George Lucas ab 1999 drei weitere Streifen, in denen die Vorgeschichte erzählt wurde. Lucas verkaufte seine Produktionsfirma inzwischen an den Disney- Konzern.

Variety

Hollywood Reporter