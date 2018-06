Paris (AFP) Weil sie in einem Café einen Mann geohrfeigt haben soll, macht Frankreichs einstige First Lady Valérie Trierweiler wieder einmal Schlagzeilen. Der Mann habe Anzeige wegen Gewalttätigkeit erstattet, hieß es am Freitag aus Justizkreisen in Paris. Der Kläger soll die frühere Lebensgefährtin von Staatschef François Hollande mit der Frage provoziert haben, wie es denn dem Präsidenten gehe. Daraufhin soll es in dem Café in Paris einen Wortwechsel gegeben haben, am Ende soll Trierweiler dem Mann eine Ohrfeige verpasst haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.