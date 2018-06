Paris (AFP) Mehr als zwei Monate nach der islamistischen Anschlagsserie von Paris soll der jüdische Supermarkt, in dem ein Attentäter vier Geiseln erschoss, am Sonntag wieder öffnen. Das Geschäft Hyper Cacher an der Porte de Vincennes im Osten von Paris werde mit einem Team "neuer" Angestellter fortgeführt, hieß es am Freitag im Umfeld der Geschäftsleitung. Der Supermarkt war durch die Geiselnahme am 9. Januar und durch die Erstürmung durch die Polizei schwer beschädigt worden und musste renoviert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.