Athen (AFP) Im ersten Monat nach Amtsantritt der neuen Regierung in Griechenland sind die Staatseinnahmen knapp eine Milliarde Euro unter den Erwartungen geblieben. Wie das Finanzministerium in Athen am Freitag mitteilte, lagen die Nettoeinnahmen im vergangenen Monat bei knapp 7,8 Milliarden Euro. Das sind 963 Millionen Euro beziehungsweise elf Prozent weniger als veranschlagt. Die Steuereinnahmen vor Rückerstattungen lagen bei 7,9 Milliarden Euro. Das sind 872 Millionen Euro weniger als erhofft.

