Tikrit (AFP) Im Kampf um die strategisch wichtige Stadt Tikrit hat die irakische Armee die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) offenbar weiter zurückgedrängt. Die Hälfte der Stadt sei inzwischen unter der Kontrolle der Regierungstruppen, sagte ein ranghoher irakischer Polizist am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir umzingeln die Angreifer im Stadtzentrum, aber wir rücken wegen der großen Zahl an Sprengfallen nur langsam voran." Zehntausend solcher Sprengvorrichtungen seien von den IS-Kämpfern in der Stadt verteilt worden. Die Armee griff die Stellungen der Dschihadisten derweil aus der Luft an.

