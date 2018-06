Bagdad (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Treueeid der nigerianischen Extremistengruppe Boko Haram begrüßt und offiziell angenommen. In einer am Donnerstag verbreiteten Audiobotschaft ist mutmaßlich der Sprecher des IS, Mohammed al-Adnani, zu hören, der die "gute Neuigkeit der Ausweitung des Kalifats auf Westafrika" verkündet. Der IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi habe den Eid der Gefolgschaft der "Brüder" von Boko Haram "akzeptiert", sagt al-Adnani.

