Jerusalem (AFP) Israel erwägt nach Armeeangaben den Bau eines Grenzzauns an seiner einzigen noch nicht durch eine Barriere gesicherten Grenze. Sicherheitsexperten hätten die Errichtung einer "Sicherheitsbarriere" zum Schutz eines neuen Flughafens bei Timna an der Grenze zu Jordanien empfohlen, sagte eine Armeesprecherin am Freitag. Die Zeitung "Haaretz" berichtete, der geplante 30 Kilometer lange Zaun solle sowohl den Airport schützen als auch mögliche "dschihadistische Eindringlinge" aus Jordanien abhalten.

