Rom (dpa) - Eine Sechsjährige hat in Süditalien zwei Tage lang neben ihrer toten Mutter gewacht. Der Großvater entdeckte die beiden. Er hatte sich Sorgen gemacht, weil sich die Mutter nicht meldete. Die Behörden in der Stadt Bari gehen bislang davon aus, dass die 36-Jährige eines natürlichen Todes starb. Das Mädchen hatte sich in der Wohnung von Obst, Brot und Milch ernährt, war nicht ans Telefon und auch nicht an die Tür gegangen. Der Sechsjährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Polizeisprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.