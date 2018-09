Wien (AFP) Die österreichische Regierung hat eine umfassende Steuerreform mit deutlichen Entlastungen bei der Einkommenssteuer beschlossen. "Wir bewegen mit dieser Steuersenkung die größte Steuerreform in der Geschichte der Zweiten Republik", sagte Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann am Freitag in Wien. Der Eingangssteuersatz wird von 36,5 auf 25 Prozent gesenkt. Für die Steuerzahler bedeutet das eine Entlastung von durchschnittlich tausend Euro pro Jahr. Die Entlastungen mit einem Umfang von fünf Milliarden Euro treten 2016 in Kraft.

