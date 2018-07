Johannesburg (dpa) - Auf Südafrikas Ex-Sportstar Oscar Pistorius kommt ein Berufungsverfahren wegen Mordes zu. Richterin Thokozile Masipa sagte in Johannesburg, die Einwände der Anwälte gegen eine Berufung seien nicht ausreichend. Der beinamputierte Sprinter wurde vor einem halben Jahr erstinstanzlich wegen fahrlässiger Tötung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft will in der Berufung eine Verurteilung wegen Mordes erreichen - dann würde Pistorius ein höheres Strafmaß drohen.

