Bamako (AFP) Fast eine Woche nach dem Anschlag auf ein Lokal in der malischen Hauptstadt Bamako haben Sicherheitskräfte einen der mutmaßlichen Attentäter getötet. Der Mann habe sich nicht ergeben wollen, nachdem er in einem Viertel von Bamako aufgespürt worden sei, sagte ein ranghoher Vertreter der Sondereinsatzkräfte am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Bei dem Getöteten handele es sich um denjenigen, der am vergangenen Samstag von einem Motorrad aus eine Granate auf die Straße vor dem Restaurant "La Terrasse" geworfen habe.

