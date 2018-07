Genf (AFP) Die UNO hat einen gewaltsamen Polizeieinsatz gegen Studentenproteste in Myanmar verurteilt. Die Vereinten Nationen seien besorgt über die Festnahme von mehr als hundert Demonstranten, sagte Menschenrechtssprecherin Ravina Shamdasani am Freitag in Genf. Die UNO forderte die Regierung von Myanmar auf, alle Studenten freizulassen. Es gehe nicht an, dass diese festgehalten würden, weil sie ihr Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerungen wahrgenommen hätten.

