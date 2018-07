Washington (AFP) Apple-Chef Tim Cook hat seinem 2011 verstorbenen Vorgänger Steve Jobs laut einer neuen Biografie eine Organspende angeboten. Der an Bauchspeicheldrüsenkrebs leidende Jobs habe aber wütend auf das Angebot von Cook reagiert, einen Teil seiner Leber zu spenden, heißt es in vom Magazin "Fast Company" veröffentlichten Auszügen des Buchs "Becoming Steve Jobs". "Er hat mich sofort unterbrochen", erinnerte sich Cook. Der legendäre Apple-Gründer habe gerufen: "Ich werde nie zulassen, dass Du das machst."

