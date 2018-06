Ferguson (AFP) Nach den Schüssen auf zwei Polizisten hat es in Ferguson wieder Proteste und eine Mahnwache gegeben. Vor der Polizeiwache in der Kleinstadt im US-Bundesstaat Missouri, die seit Monaten wegen Rassismusvorwürfen in den Schlagzeilen ist, versammelten sich am Donnerstagabend etwa hundert jugendliche Demonstranten. Sie wurden von rund drei Dutzend Polizisten überwacht. Kurz zuvor hatten etwa 50 Menschen mit Kerzen eine Mahnwache abgehalten.

