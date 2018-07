Washington (AFP) Das US-Militär hat erneut einen Drohnenangriff auf ein ranghohes Mitglied der islamistischen Shebab-Miliz in Somalia geflogen. Auf einer Straße südlich von Mogadischu sei am Donnerstag ein "Ziel von hohem Wert" angegriffen worden, teilte das Pentagon am Freitag mit. Derzeit werde der Ausgang der Attacke noch geprüft. Das Pentagon wollte Medienberichte nicht bestätigen, dass der Drohnenangriff einem Verantwortlichen für den Anschlag auf ein Einkaufszentrum in der kenianischen Hauptstadt Nairobi mit 67 Toten im September 2013 gegolten habe.

