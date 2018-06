Offenbach (dpa) - Nach angenehmen Temperaturen bis fast 20 Grad am vergangenen Sonntag macht der Frühling an diesem Wochenende eine kurze Pause. Das Hoch "Luisa" ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar schon in Deutschland angekommen, "es ist aber noch etwas schwach auf der Brust".

Heute bleibe das Wetter noch unbeständig. Vor allem in der Nordhälfte Deutschlands werde es bei Windböen der Stärke sieben und Temperaturen um die sechs Grad eher ungemütlich.

Im Norden wie im Süden Deutschlands kann es immer wieder zu Niederschlag kommen. Das Wetter in der Südhälfte Deutschlands ist allerdings mit Temperaturen von fünf bis zehn Grad (heute) und bis zu 13 Grad (Sonntag) sowie einigen Sonnenstrahlen etwas frühlingshafter.

Auf den Berggipfeln der Alpen sowie der Mittelgebirge könne es zu Sturmböen der Stärke acht bis neun kommen, warnt der Wetterdienst. In der Nacht auf Sonntag muss dort bei Temperaturen bis zu minus fünf Grad und leichtem Schneefall mit Glätte gerechnet werden. Erst am Montag setzt sich "Luisa" dann deutschlandweit durch und bringt mit Temperaturen bis 15 Grad den Frühling zurück.

DWD zu Deutschlandwetter