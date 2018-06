Kairo (AFP) Ein ägyptisches Gericht hat am Samstag 41 Richter zwangsweise in den Ruhestand versetzt, weil sie Anhänger des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi sein sollen. Wie aus Justizkreisen in der Hauptstadt Kairo verlautete, befand eine Disziplinarkommission, die Richter hätten Mursis Muslimbruderschaft unterstützt . Zehn von ihnen sollen die Pro-Mursi-Gruppe "Richter für Ägypten" gegründet haben, die 31 weiteren hätten einen Unterstützerbrief für Mursi unterschrieben. Gegen die Entscheidung zur zwangsweisen Versetzung in den Ruhestand könne Berufung eingelegt werden.

