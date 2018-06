Neumünster (AFP) Mit einem besseren Ergebnis als noch vor knapp zwei Jahren ist der schleswig-holsteinische SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner in seinem Amt bestätigt worden. Auf dem Landesparteitag in Neumünster wurde er am Samstag mit 81,9 Prozent der Stimmen wiedergewählt, wie eine Parteisprecherin mitteilte. Stegner erhielt damit mehr Stimmen als 2013. Damals hatten 78,2 Prozent der Delegierten für ihn gestimmt.

