Brüssel (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini reist Montag in einer Woche nach Kuba. Mogherini werde am 23. und 24. März vor Ort versuchen, Fortschritte bei den Gesprächen zwischen Europäischer Union und Kuba zur Normalisierung ihrer Beziehungen zu erreichen, erklärte ihr Büro am Samstagabend in Brüssel. Ihr Besuch, bei dem sie unter anderem Außenminister Bruno Rodriguez trifft, erfolge zu einem "entscheidenden Zeitpunkt" der Verhandlungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.