Los Angeles (dpa) - Ein Stern für Ed Harris (64): Der US-Schauspieler hat am Freitag (Ortszeit) in Los Angeles seine Plakette auf dem berühmten "Walk of Fame" auf dem Hollywood Boulevard enthüllt.

Zu der Zeremonie kamen auch Harris' Kollegen Andy Garcia, Holly Hunter, Glenne Headley und Marcia Gay Harden. Harris erhielt die insgesamt 2546. Sternenplakette im Zement des Bürgersteigs.

Der 1950 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Schauspieler war mit Filmen wie "Die Truman Show" und "Apollo 13" bekannt geworden und mehrfach für einen Oscar nominiert. Er ist mit seiner Schauspielkollegin Amy Madigan verheiratet. Das Paar hat eine Tochter.

Webseite des Walk of Fame