Frankfurt/Main (SID) - Außenverteidiger Bastian Oczipka bleibt dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt für drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2018 erhalten. Dies teilte der 26-Jährige vor dem Punktspiel am Samstag gegen den SC Paderborn über den Videowürfel in der WM-Arena mit.

Oczipka wechselte 2012 von Bayer Leverkusen an den Main und absolvierte seither 74 Ligaspiele und acht Partien in der Europa League. "Wir haben es geschafft, eine weitere tragende Säule länger an uns zu binden", sagte Sportdirektor Bruno Hübner.