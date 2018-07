Washington (dpa) - Das Online-Netzwerk Twitter will Inhalte von Unterstützern der Terrormiliz IS so schnell wie möglich aus seinem Dienst entfernen. Man habe die betreffenden Teams aufgestockt, schrieb der Chefjurist des Unternehmens an einen Ausschuss des US-Kongresses. Twitter werde das Netzwerk allerdings nicht selbst nach IS-Tweets durchforsten. Alle Tweets zu durchsuchen, sei wegen der Menge nicht möglich. Stattdessen sollten Nutzer das Unternehmen über eine Meldefunktion auf Nachrichten aufmerksam machen.

