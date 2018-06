Erbil (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat nach Angaben der autonomen Regierung des Nordirak erneut bei einem Anschlag Chlorgas eingesetzt. Nach einem Autobombenanschlag gegen Peschmerga-Kämpfer vom 23. Januar hätten in der EU analysierte Boden- und Kleiderproben ergeben, dass Chlorgas verwendet worden sei, teilte der Sicherheitsrat der Kurdengebiete am Samstag in Erbil mit. Der Einsatz von Chlorgas wurde bereits aus mehreren Teilen des Iraks und Syriens berichtet. Nach Explosionen mit Chlorgas steigt in der Regel orangefarbener Rauch auf.

