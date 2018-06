Toulouse (dpa) - Französische Schüler haben einen früheren Klassenkameraden als den Todesschützen in einem Hinrichtungsvideo der IS-Terrormiliz wiedererkannt und werden nun von Psychologen betreut. Der heute 12-Jährige war bis März 2014 Schüler einer Grundschule in Toulouse, wie eine örtliche Zeitung berichtete. Eltern von Mitschülern beschrieben den Jungen demnach als schüchtern und still. Die Radikalisierung lasteten sie dem Stiefvater an, einem bekannten Islamisten. IS-Extremisten hatten ein Propagandavideo veröffentlicht, in dem ein Junge einen angeblichen palästinensischen Spion erschießt.

