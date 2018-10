Islamabad (AFP) Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge im indischen Mumbai im Jahr 2008 bleibt für einen weiteren Monat in Haft. Das sagte sein Anwalt, Rizwan Abbasi, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Nachdem ein pakistanisches Gericht den gegen Zaki-ur-Rehman Lakhvi verhängten Haftbefehl am Freitag aufgehoben hatte, sei nur wenige Stunden später ein neuer Haftbefehl ausgestellt worden. Abbasi bezeichnete dies als "illegal und verfassungswidrig". Haftbefehle könnten nicht wiederholt ausgestellt werden. Er kündigte an, die Entscheidung anzufechten.

