Manila (AFP) Ein wildgewordener Wasserbüffel hat in der philippinischen Hauptstadt Manila hunderte Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Das fast eine halbe Tonne schwere Weibchen verletzte auf seinem Zug durch die Stadt drei Menschen mit seinen 46 Zentimeter langen Hörnern. Das drei Jahre alte Tier war beim Ausladen in einem Schlachthaus ausgebrochen und auf die Schlachter losgegangen. Zwei Männer wurden verletzt.

