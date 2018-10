Kiew (AFP) Erstmals haben ukrainische Ärzte die in Moskau inhaftierte ukrainische Kampfpilotin Nadja Sawtschenko untersuchen dürfen. Dies teilte der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin am Samstagabend über den Internet-Kurznachrichtendienst Twitter mit. Ihr Anwalt bestätigte den Besuch der Ärzte im Gefängnis. Zuvor hatten bereits deutsche Ärzte die 33-Jährige untersucht, die Anfang März nach knapp drei Monaten einen Hungerstreik beendet hatte. Laut der Website von Sawtschenkos Partei ist ihr Gesundheitszustand zufriedenstellend, sie müsse aber in einem Krankenhaus medizinisch betreut werden.

