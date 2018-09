Moskau (AFP) Russland hat eine nach dem Mord an dem Oppositionellen Boris Nemzow verabschiedete kritische Resolution des Europaparlaments als "unwahr" und schädlich für die Beziehungen zwischen Europa und Moskau zurückgewiesen. Die Resolution, die der russischen Führung die Schaffung eines Klimas des Hasses und der Angst vorwirft, sei eine "absurde Zusammenstellung von Lügen und klaren Fehlinterpretationen", erklärte der russische Außenministeriumssprecher Alexander Lukaschewitsch am Samstag. "Vermutungen", der Mord an Nemzow könne politisch motiviert sein, seien "der Gipfel des Zynismus".

