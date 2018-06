Köln (SID) - Am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga will Bayern München seine Tabellenführung ausbauen. Allerdings steht das Team von Trainer Pep Guardiola bei Werder Bremen vor einer schweren Aufgabe: Die Hanseaten holten in der Rückrunde genauso viele Punkte wie der Rekordmeister. Außerdem spielen: Augsburg - Mainz, Hoffenheim, HSV, Hertha - Schalke, Frankfurt - Paderborn. Alle Partien werden um 15.30 Uhr angepfiffen. Im Abendspiel (18.30 Uhr) trifft Borussia Dortmund auf den 1. FC Köln.

Beim Qualifying zum Großen Preis von Australien in Melbourne (7 Uhr) sind die Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton favorisiert. Nach den Eindrücken aus dem freien Training könnte Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel beim Saisonauftakt um einen Platz in der zweiten Startreihe kämpfen.

Die deutschen Männer greifen bei der WM im finnischen Kontiolahti in der Besetzung der olympischen Silberstaffel von Sotschi nach einer Medaille. Das DSV-Quartett mit Verfolgungs-Weltmeister Erik Lesser, Arnd Peiffer, Daniel Böhm und Simon Schempp zählt neben Russland, Frankreich und Norwegen zu den Gold-Favoriten. Seit 2004 warten die deutschen Männer allerdings auf einen WM-Sieg in der Staffel. Das Rennen beginnt um 16.30 Uhr.

Weltmeister Severin Freund peilt beim Weltcup im norwegischen Oslo ab 18.00 Uhr seinen achten Saisonsieg an. Mit einem weiteren Erfolg könnte der 26-Jährige für eine Vorentscheidung im Gesamtweltcup sorgen. Aktuell liegt Freund im Ranking vor dem Slowenen Peter Prevc und Stefan Kraft aus Österreich an der Spitze.