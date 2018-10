Beirut (AFP) In Syrien ist nach Angaben von Beobachtern ein politisch einflussreicher Verwandter von Präsident Baschar al-Assad ermordet worden. Mohammed al-Assad, Sohn eines Cousins des Machthabers, sei in dem Dorf Kardaha mit fünf Kopfschüssen getötet worden, sagte der Chef der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Hintergrund des Mordes sei offenbar ein "Streit um Einfluss" in Kardaha, dem Heimatort der Assad-Familie. Die Staatsmedien berichteten zunächst nicht über den Fall.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.