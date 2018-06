Indian Wells (SID) - Sabine Lisickis Pleitenserie ist beim WTA-Turnier im kalifornischen Indian Wells zu Ende gegangen. Die Fed-Cup-Spielerin aus Berlin kämpfte sich nach einem Freilos in Runde eins gegen die Italienerin Roberta Vinci mit 6:1, 5:7, 6:4 zu ihrem zweiten Saisonsieg. Bei fünf von sechs Turnieren zuvor war Lisicki bereits an ihrer Auftakthürde gescheitert - nun steht sie als einzige Deutsche in der dritten Runde, weil Andrea Petkovic überraschend aus dem Turnier flog.

Die Weltranglistenzehnte aus Darmstadt verlor gegen die ukrainische Qualifikantin Lesia Zurenko nach 2:20 Stunden 3:6, 6:4, 4:6. Bereits am Tag zuvor waren Angelique Kerber (Kiel/Nr. 13) und Mona Barthel (Neumünster) in der zweiten Runde ausgeschieden.

Lisicki, die beim mit 5,38 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste an Position 24 gesetzt ist, trifft nun auf Vincis Doppelpartnerin Sara Errani (Italien/Nr. 11). Gegen die Defensivspezialistin muss Lisicki konstanter auftreten als in ihrem ersten Match.

Gegen Vinci lag sie im zweiten Satz 5:3 in Führung und war bei eigenem Aufschlag nur zwei Punkte vom Sieg entfernt, verspielte allerdings die komfortable Führung. Erst im entscheidenden Durchgang fand die 25-Jährige zu ihrem Spiel zurück und verwandelte nach zwei Stunden Spielzeit ihren dritten Matchball.