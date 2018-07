Washington (AFP) Eine afroamerikanische Bürgerrechtsorganisation will den Rücktritt des Bürgermeisters der US-Kleinstadt Ferguson im Bundesstaat Missouri erreichen. Fünf Aktivisten der Organization for Black Struggle reichten am Samstag im Rathaus eine Aufforderung zur Amtsenthebung von James Knowles ein. Damit der Antrag Erfolg hat, müssen mindestens 15 Prozent der eingetragenen Wähler von den Listen der Kommunalwahlen 2014 für die Amtsenthebung des weißen Republikaners stimmen.

